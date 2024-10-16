16 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri

Güvenpark'taki terör saldırısı davasında karar! 5 bin yıl hapis

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 13:47 Güncelleme: 16.10.2024 13:54
ABONE OL
Güvenpark’taki terör saldırısı davasında karar! 5 bin yıl hapis

Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör