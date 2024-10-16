Beşiktaş’ta lisede korku dolu dakikalar! Müdüre silah çeken öğretmen gözaltında

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, öğretmen Serdar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu.

ÖĞRETMEN MÜDÜRE SİLAH ÇEKTİ!

Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Öğretmenin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

MOBİNG İDDİASI!

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde şüpheli öğretmenin iddiasına göre okulda uzun süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiği değerlendirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama

İSTANBUL EMNİYETİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğretmenin okulda kadrolu olduğu ve uğradığı mobbing sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Emniyetin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."