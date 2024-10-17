17 Ekim hava durumu, İstanbul'a soğuk hava dalgası: Hissedilen sıcaklık 10 dereceye düşecek
İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşecek. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, özellikle Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken, yüksek kesimlere kar yağışının da beklendiğini belirtti. Peki, soğuk hava en çok hangi illerde etkili olacak, sıcaklık ne kadar inecek? İşte, kar ve yağış uyarısı yapılan iller!
İstanbul'da dünden itibaren düşmeye başlayan sıcaklıklar, bugünden itibaren daha da belirgin hale gelecek. Dün 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, bugün 15 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık kuvvetli rüzgarla birlikte 10 dereceye kadar inecek. Özellikle şehir genelinde aralıklı sağanak yağmurların görülmesi bekleniyor.
Kış Geliyor
Soğuk hava dalgasının etkisiyle yüksek kesimlere kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında sert bir düşüş ve yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde, yağışların kuvvetli bir şekilde kendini göstermesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, hafta sonu boyunca yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalacak.
Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu durum, soğuk havanın ülkenin pek çok noktasında etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sakarya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları, ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında düşüş gösterecek. Bu ani sıcaklık değişimi, mevsim normallerinin oldukça altında bir havaya işaret ediyor. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında hissedilir derecede soğuk bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Meteoroloji ayrıca kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında da bulunuyor. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzey yönlü rüzgârların saatte 40-70 km hıza ulaşabileceği, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esen rüzgârın zaman zaman fırtına şeklini alarak 80 km/s hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
Riskler ve Uyarılar
Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek kazalar ve hava şartlarının günlük yaşamı etkileme riski bulunuyor.
Türkiye Genelinde Sarı Kodlu Uyarılar
MGM, bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Artvin, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Trabzon, Giresun, Rize, Muş, Siirt, Van, Iğdar ve Batman illerinde sağanak yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları vurgulanıyor.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.