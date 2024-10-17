17 Ekim hava durumu, İstanbul’a soğuk hava dalgası: Hissedilen sıcaklık 10 dereceye düşecek

İstanbul'da dünden itibaren düşmeye başlayan sıcaklıklar, bugünden itibaren daha da belirgin hale gelecek. Dün 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, bugün 15 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık kuvvetli rüzgarla birlikte 10 dereceye kadar inecek. Özellikle şehir genelinde aralıklı sağanak yağmurların görülmesi bekleniyor.

Kış Geliyor

Soğuk hava dalgasının etkisiyle yüksek kesimlere kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında sert bir düşüş ve yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde, yağışların kuvvetli bir şekilde kendini göstermesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, hafta sonu boyunca yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalacak.

Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu durum, soğuk havanın ülkenin pek çok noktasında etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sakarya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında düşüş gösterecek. Bu ani sıcaklık değişimi, mevsim normallerinin oldukça altında bir havaya işaret ediyor. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında hissedilir derecede soğuk bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Meteoroloji ayrıca kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında da bulunuyor. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzey yönlü rüzgârların saatte 40-70 km hıza ulaşabileceği, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esen rüzgârın zaman zaman fırtına şeklini alarak 80 km/s hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

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Riskler ve Uyarılar

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek kazalar ve hava şartlarının günlük yaşamı etkileme riski bulunuyor.

Türkiye Genelinde Sarı Kodlu Uyarılar

MGM, bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Artvin, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Trabzon, Giresun, Rize, Muş, Siirt, Van, Iğdar ve Batman illerinde sağanak yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları vurgulanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.