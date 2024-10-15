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Başkan Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 17:00 Güncelleme: 15.10.2024 17:00
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Başkan Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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