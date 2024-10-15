Koç Üniversitesi'nde "kadın cinayetleri" bahanesiyle PKK propagandası!
Koç Üniversitesi'nde bir grup öğrenci kadın cinayetleri için protestosu adı altında terör propagandası yapınca ortalık karıştı. "Jin, Jiyan, Azadi" sloganları atan gruba bazı öğrenciler sert tepki gösterdi. Güvenliklerin, slogana tepki gösteren öğrencilere müdahale etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Koç Üniversitesi'nde bir grup PKK sempatizanı, terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar atınca diğer öğrencilerden sert tepki geldi.
GÜVENLİKTEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Koç Üniversitesi güvenlikleri ise PKK sloganı atan grup yerine, tepki gösteren öğrencileri alandan uzaklaştırılmaya çalıştı.