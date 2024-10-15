Bakan Bayraktar Çin’de! Pekin’de kritik ’enerji’ diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'e gitti.

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'de Çin'in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS'un Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile bir araya geldik. Enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve karbon nötr hedefimiz doğrultusunda 2050 yılına kadar ülkemizde 20 bin megavatlık nükleer kapasite oluşturmayı planlıyoruz. Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.