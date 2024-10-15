Kredi kartlarından savunma sanayi için ne kadar kesilecek?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başladı.

KREDİ KARTINDAN KATKI PAYINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK Mİ?

100 bin lira kredi kartı limiti ya da 750 lira katkı payında bir değişiklik yapılması noktasında bir sonuca varılırsa yasa teklifinin bugün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle değişikliğe gidilmesi bekleniyor.