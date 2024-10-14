Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: İlk 4 madde ile sorunumuz yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

"Gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz, yine yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum."

BM HAYDUTLUĞU TRİBÜNDEN İZLEDİ

İsrail tankları BM karargahına giriyor, Barış Gücü askerlerini yaralıyor. Ancak BMGK yönetimi tribünden sadece seyrediyor. Bunun adı acizliktir. Kendi personellerini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla yaktığı ateş dini fanatizmle hareket mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu | Görüntü-AA

SİYASETTE NORMALLEŞME SÜRECİ

"İç cephemizi korumak çok önemli. Siyaset kurumunun eski alışkanlıklarıyla artık yoluna devam etmesi mümkün değil. Siyasette diyalog zemini güçlendirilmelidir, müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz. Türkiye, siyasette yumuşama dönemine girdi."

"PROVOKASYONLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Terörle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Siyasette yumuşama iklimi ülkemizin güvenliği ile ilgili provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmez.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Kabine üyelerimize gerekli talimatlar verildi. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken adımları mutlaka atacağız.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu | Görüntü-AA

GIDA TERÖRÜNE GEÇİT YOK

Gıda kontrol ekipleri bu sene 990 bin denetim yaptı. Bunları artırarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına göz yummayacağız.

DARON ACEMOĞLU'NA TEBRİK

"Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz"