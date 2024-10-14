AFAD duyurdu! Adana'da deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre saat 00.29'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere 00.29'da meydana gelen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer: Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-14
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:37.80389 N
Boylam:36.16722 E
Derinlik:7.03 km
AFAD SON DEPREMLER
2024-10-14 00:29:28 37.80389 36.16722 7.03 ML 3.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-14 00:14:44 40.37917 27.20972 7.07 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2024-10-13 23:31:36 39.11694 41.61056 6.85 ML 2.4 Varto (Muş)
2024-10-13 21:22:26 38.00639 37.39611 7.04 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-13 20:37:30 36.91972 27.93667 9.25 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.99 km] Milas (Muğla)
2024-10-13 18:34:15 37.8375 36.1425 12.83 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)
2024-10-13 18:31:29 38.77111 30.4425 6.95 ML 3.0 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-10-13 16:58:59 38.23389 27.25917 7.0 ML 1.5 Torbalı (İzmir)
2024-10-13 16:41:17 39.78806 37.97972 6.99 ML 1.5 İmranlı (Sivas)
2024-10-13 14:45:40 38.92472 43.52917 13.67 ML 2.9 Van Gölü - [02.35 km] Tuşba (Van)
2024-10-13 13:54:33 39.03056 41.49194 35.95 ML 1.9 Merkez (Muş)
2024-10-13 13:09:54 37.24917 36.75556 7.0 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-13 12:54:17 39.46833 28.15667 7.04 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-13 11:56:10 36.92944 28.94222 7.0 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-10-13 10:28:22 38.75278 30.49472 7.0 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-10-13 10:13:14 39.29333 28.20389 7.33 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)