Rize’deki boykot açılışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama: Disipline sevk edildiler

Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılış törenine İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve AK Parti il ve ilçe yönetiminden bazı isimler de katılmıştı. Boykot açılışında yer alan AK Partili isimler son günlerde sık sık eleştiriliyordu.

İşletmenin açılışına katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise "Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sadece kurdele kestim" demişti. Bu sözler tepkileri iyice artırırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

Rize'de boykot işletmesinin açılışından bir kare

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Çelik, boykot açılışına katılanların disipline sevk edildiğini belirterek şu şekidle devam etti:

"Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."