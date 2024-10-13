Kabine değişikliği olacak mı? 2024 Ekim ayı Kabine toplantısı ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarla hem parti içinde hem de kabinede değişim sinyalleri verdi. Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, yenilenme mesajıyla dikkat çekti. Bu açıklamalar, kamuoyunda "Kabine değişikliği ne zaman olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Kabine Değişikliği Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve parti yönetiminde her zaman yeniliklere açık olduklarını vurguladı. "Bizim parti programı sürekli olarak değişime tabidir," diyen Erdoğan, hem parti yönetiminde hem de kabinede yeni değişikliklerin gündeme gelebileceğini işaret etti. Başkan Erdoğan, "Kabinemizde daha önce iki arkadaşımızı değiştirdik. Yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcıları hem de kabine üyeleri arasında değişiklikler olabilir" diyerek olası revizyonlara açık kapı bıraktı.

Kabine Toplantısı 14 Ekim'de

Öte yandan, merakla beklenen kabine toplantısının tarihi de belli oldu. İki haftalık aranın ardından kabine, 14 Ekim Pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplantıda, hem iç hem de dış politikada kritik konular masaya yatırılacak.

Gündemde İsrail Saldırıları ve Artan Şiddet Olayları Var

Yaklaşan kabine toplantısının ana gündem maddesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve artan şiddet olayları olacak. Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımların yanı sıra, savunma bütçesiyle ilgili ek kaynak paketinin de görüşülmesi bekleniyor. İsrail'in saldırlarının yanı sıra artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.