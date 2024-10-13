Diyarbakır’da DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal! Öcalan’a özgürlük sloganı attılar | 6 gözaltı

Diyarbakır'da, 'özgürlük mitingi' adı altında DEM Parti ve PKK yandaşlarından miting düzenlenmek istendi. Valiliğin 'güvenlik gerekçesiyle' izin vermediği mitingde polis ve DEM'li vekillerin de aralarında bulunduğu bir grup arasında gerginlik çıktı.

DEM PARTİ VE PKK YANDAŞLARINDAN SKANDAL! Gruplar arasında polise taş ve yabancı maddeler atılırken, polis kalabalığa sık sık dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

HAİN PKK'YA ÖVGÜ SLOGANLARI!

DEM Partinin öncülüğünde toplanan PKK yandaşları miting adı altında hain PKK'ya övgü sloganları attı. PKK yandaşları "PKK halktır halk burada", "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" dedi.