Diyarbakır'da DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal! Öcalan'a özgürlük sloganı attılar | 6 gözaltı
Diyarbakır'da DEM Parti tarafından terörist elebaşı Öcalan'a sözde özgürlük için miting yapılmak istendi. Valiliğin izin vermediği mitingde polis ve DEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı. PKK yandaşları sık sık Öcalan ve PKK'ya övgüler dizen sloganlar attı. Polise taş atılan mitinge ilişkin Diyarbakır Valiliğinin 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamasında "Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.
Diyarbakır'da, 'özgürlük mitingi' adı altında DEM Parti ve PKK yandaşlarından miting düzenlenmek istendi. Valiliğin 'güvenlik gerekçesiyle' izin vermediği mitingde polis ve DEM'li vekillerin de aralarında bulunduğu bir grup arasında gerginlik çıktı.
Gruplar arasında polise taş ve yabancı maddeler atılırken, polis kalabalığa sık sık dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
HAİN PKK'YA ÖVGÜ SLOGANLARI!
DEM Partinin öncülüğünde toplanan PKK yandaşları miting adı altında hain PKK'ya övgü sloganları attı. PKK yandaşları "PKK halktır halk burada", "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" dedi.