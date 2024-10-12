Lübnan’dan getirilen vatandaşlardan devlete teşekkür: Cehennemden kurtardılar

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma koordinesinde, İsrail'in saldırı altındaki Türk vatandaşlar önceki gece 878'i Türk, 24'ü KKTC toplam 996 kişi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle Mersin Limanı'na indikleri an sevinç ve mutluluk gözyaşı döktüler.

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, Türk vatandaşları Mersin'e getirildi (DHA)

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Türk vatandaşlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal karşıladı. Gemiden Mehmetçiklerin yardımıyla indirilen Türk vatandaşlar, daha sonra otobüs ve uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

ARTIK ÇOCUKLARIM GÜVENDE



Eşini Lübnan'da bırakıp ikizleri 8 yaşındaki Yahya-Aya, annesi Meryem ve bir engelli yakınıyla Türkiye'ye gelen Esra Güngör, "Eşim çalıştığı için orada kalmak zorunda kaldı. Beyrut'ta durum çok kötü. Sürekli bomba atıyorlar. Çocuklarım çok korkuyordu. Devletimizin bizi Türkiye'ye tahliye edeceğini duyduğumuz an çok sevindik. Şimdi çok mutluyuz, yavrularım güvende. Türkiye çok güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bizi cehennemden kurtarırdı" dedi.

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, Türk vatandaşları Mersin'e getirildi (DHA)

"BİZE SAHİP ÇIKTILAR"

Babası İsmail Aslan ve kız yeğeni Rafi ile birlikte gelen Sara Aslan ise, "Artık Türkiye'de güvendeyiz. Orada kalan arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize inşallah bir şey olmaz. Kendimizi güvende hissetmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ülkeme çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar sahip çıktılar" şeklinde konuştu.

"YAVRUMU KUCAĞIMDA HİSSETTİM"



Uzman Çavuş Şahin Balıkçı, 3 çocuk annesi Nimet Elsey'in 6 aylık bebeğini Ali'yi kucağından bir an olsun bırakmadı. Uzman Çavuş Balıkçı, "Lübnan'dan beraber geldik. Sağ-salim yurttaşlarımızı Türkiye'ye getirdik. Ben de bir babayım. Benim de küçük kızım var. O an kendi yavrumu kucakladığımı hissetim" dedi. Anne Nimet Elsey, "Devletime, Mehmetçiğimize çok teşekkür ediyorum. Bizimle yakından ilgilendiler. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.