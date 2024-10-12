FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe! Yaşadığı eve çöküp ölmesini beklemeye başladılar
15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası başta bunama olmak üzere çok sayıda sağlık sorunuyla gündeme teröristbaşı Gülen koltuğunu kaybetmek üzere. Örgütün gerçek yüzünü görerek ayrılık kararı alan FETÖ'cüler örgüt içindeki son gelişmeleri paylaşırken Fetullah Gülen'in izni olmadan ikametgahının değiştirildiğini duyurdu. Bu kararın ardında örgütün finansal sistemini tamamen ele geçirmek isteyen ve Fetullah Gülen'in ölmesini bekleyen Cevdet Türkyolu'nun olduğu ifade edildi. Örgütte yaşanan çözülme her geçen gün artarken teröristbaşının şu an yaşadığı evin bile Türkyolu tarafından satın alındığının altı çizildi. 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe yaparak yönetime el koymak isteyen teröristbaşı Gülen, örgüt içindeki bir darbeye kurban olarak gitmek üzere...
15 Temmuz'da düzenledikleri başarısız darbe girişiminin ardından büyük çözülmelerin yaşandığı Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün gerçek yüzü hem toplum ve örgüt mensupları tarafından da görülmeye başlandı.
FETÖ'YE ÖRGÜT İÇİNDE DARBE!
Yapılan darbe girişiminin ardından örgütün gerçek amacı ortaya çıkarken çok sayıda isim terör örgütünden koptu. Yaşanan ayrılıklarla büyük bir maddi kayıp yaşayan FETÖ içinde de muhalif kesim yükselmeye başladı.
FETÖ BUNADI ÖRGÜT PATLADI
Nitekim teröristbaşı Gülen'in bunama dahil çok sayıda sağlık sorunu yaşamasının ardından örgüt yok olma kıvamına geldi.
MUHALİFLER AYRI SİTE KURDU
2021 yılında örgütün riyakarlıklarıyla yüzleşerek ayrılma kararı alan ve 2021 yılında 'f-watch.net' isimli internet sitesini kuran FETÖ mensupları bu sitede örgüt içindeki önemli bilgileri ifşalamaya başladı.
Bu grup amaçlarını "Demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak" olarak açıkladı.
TERÖRİSTBAŞININ ONAYI OLMADAN EVİ DEĞİŞTİRDİLER
Örgüt içindeki çözülmelerin ardı arkası kesilmezken teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle FETÖ yönetimi teröristbaşının onayı olmadan adres değişikliği kararı aldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki örgütün merkezi olan "Chestnut Retreat Center"dan ayrıldı ve Saylorsburg'daki "260 Kennel Rd." adresindeki eve götürüldü.
Nitekim teröristbaşı Gülen'in kardeşi Mesih Gülen alınan adres değişikliği kararı için kendilerinden onay istenmediğini duyurdu.
ÖLMESİNİ BEKLİYORLAR
Teröristbaşı Gülen'in ölmesini bekleyen ve bu olay sonrası örgütün finansal kaynaklarına sahip olmanın peşinde olan Cevdet Türkyolu ve 15 Temmuz'un baş aktörlerinden Mustafa Özcan teröristbaşı Gülen'in ikametini değişmesinde başrolü oynadı.
YAŞADIĞI EVE BİLE ÇÖKTÜLER
Terör örgütü içinde yaşanan taht savaşlarının arkası kesilmezken Fetullah Gülen'in yaşadığı bir milyon dolar değerindeki evin, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı da belirtildi.
İŞTE FETÖ'NÜN YENİ EVİ
"PARA ALMADIM" DEDİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MALLARINI TOPLADI
Cevdet Türkyolu yaptığı açıklamalarla örgütten hiçbir zaman para almadığını ifade etse de ABD denetlenmeyen mali mekanizmaları istismar ederek milyarlarca dolar değerindeki çok sayıda örgüt malının sahibi oldu.