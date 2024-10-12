FETÖ elebaşına örgüt içinde darbe! Yaşadığı eve çöküp ölmesini beklemeye başladılar

15 Temmuz'da düzenledikleri başarısız darbe girişiminin ardından büyük çözülmelerin yaşandığı Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün gerçek yüzü hem toplum ve örgüt mensupları tarafından da görülmeye başlandı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (X)

FETÖ'YE ÖRGÜT İÇİNDE DARBE!

Yapılan darbe girişiminin ardından örgütün gerçek amacı ortaya çıkarken çok sayıda isim terör örgütünden koptu. Yaşanan ayrılıklarla büyük bir maddi kayıp yaşayan FETÖ içinde de muhalif kesim yükselmeye başladı.

FETÖ BUNADI ÖRGÜT PATLADI

Nitekim teröristbaşı Gülen'in bunama dahil çok sayıda sağlık sorunu yaşamasının ardından örgüt yok olma kıvamına geldi.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (X)

MUHALİFLER AYRI SİTE KURDU

2021 yılında örgütün riyakarlıklarıyla yüzleşerek ayrılma kararı alan ve 2021 yılında 'f-watch.net' isimli internet sitesini kuran FETÖ mensupları bu sitede örgüt içindeki önemli bilgileri ifşalamaya başladı.

Bu grup amaçlarını "Demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak" olarak açıkladı.

FETÖ içindeki muhalif isimlerin kurduğu internet sitesi (f-watch.net)

TERÖRİSTBAŞININ ONAYI OLMADAN EVİ DEĞİŞTİRDİLER

Örgüt içindeki çözülmelerin ardı arkası kesilmezken teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle FETÖ yönetimi teröristbaşının onayı olmadan adres değişikliği kararı aldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki örgütün merkezi olan "Chestnut Retreat Center"dan ayrıldı ve Saylorsburg'daki "260 Kennel Rd." adresindeki eve götürüldü.

Nitekim teröristbaşı Gülen'in kardeşi Mesih Gülen alınan adres değişikliği kararı için kendilerinden onay istenmediğini duyurdu.

ÖLMESİNİ BEKLİYORLAR

Teröristbaşı Gülen'in ölmesini bekleyen ve bu olay sonrası örgütün finansal kaynaklarına sahip olmanın peşinde olan Cevdet Türkyolu ve 15 Temmuz'un baş aktörlerinden Mustafa Özcan teröristbaşı Gülen'in ikametini değişmesinde başrolü oynadı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (X)

YAŞADIĞI EVE BİLE ÇÖKTÜLER

Terör örgütü içinde yaşanan taht savaşlarının arkası kesilmezken Fetullah Gülen'in yaşadığı bir milyon dolar değerindeki evin, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı da belirtildi.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in zorla götürüldüğü ev (f-watch.net)

İŞTE FETÖ'NÜN YENİ EVİ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in zorla götürüldüğü ev (f-watch.net)

"PARA ALMADIM" DEDİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MALLARINI TOPLADI

Cevdet Türkyolu yaptığı açıklamalarla örgütten hiçbir zaman para almadığını ifade etse de ABD denetlenmeyen mali mekanizmaları istismar ederek milyarlarca dolar değerindeki çok sayıda örgüt malının sahibi oldu.