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Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası! Yumruklar havada uçuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 21:16 Güncelleme: 12.10.2024 22:07
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Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası! Yumruklar havada uçuştu

Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu. Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü PKK propagandası yapınca bir anda ortalık karıştı. Çıkan kavgada, tekmeler ve yumruklar hatta sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SAHNEDE PKK GÜZELLEMESİ
Toplantıda sahneye çıkan bazı kadın avukatlar, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SKANDAL SLOGANLAR ATTILAR
Avukatlar "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı.

O ANLAR KAMERADA
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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