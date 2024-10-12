Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası! Yumruklar havada uçuştu

Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SAHNEDE PKK GÜZELLEMESİ

Toplantıda sahneye çıkan bazı kadın avukatlar, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SKANDAL SLOGANLAR ATTILAR

Avukatlar "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı.



O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.