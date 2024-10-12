Ankara Barosu kongresinde skandal PKK propagandası! Yumruklar havada uçuştu
Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu. Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü PKK propagandası yapınca bir anda ortalık karıştı. Çıkan kavgada, tekmeler ve yumruklar hatta sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise kameraya yansıdı.
Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı skandal görüntülere sahne oldu.
SAHNEDE PKK GÜZELLEMESİ
Toplantıda sahneye çıkan bazı kadın avukatlar, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.
SKANDAL SLOGANLAR ATTILAR
Avukatlar "Jin, Jîyan, Azadî" , "Kadın Yaşam Özgürlük" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.
TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.