Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti. Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.
Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.
Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.