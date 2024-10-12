Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! Çengelköy’de vatandaşlar ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.



Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.