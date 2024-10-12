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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 12.10.2024 19:47 Güncelleme: 12.10.2024 20:16
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Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! Çengelköy’de vatandaşlar ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti. Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA) Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA) Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.
Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA) Başkan Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlar ile sohbet etti (FOTO: AA)

Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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