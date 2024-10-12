Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Çocuklara oyuncak dağıttı
Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldığı sırada gideceği güzergah üzerinde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Tebessüm ettiren görüntülerde, çocukların "Tayyip Dede" dediği görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.
Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı.
Vatandaşlar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Tebessüm ettiren görüntülerde, çocukların "Tayyip Dede" dediği görüldü.