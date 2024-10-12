Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.

Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi (FOTO: İHA)



Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı.

Başkan Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı (FOTO: İHA)



Vatandaşlar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Tebessüm ettiren görüntülerde, çocukların "Tayyip Dede" dediği görüldü.