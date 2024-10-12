Girişimcilere 900 bin TL destek: TÜBİTAK’tan genç girişimcilere hibe fırsatı!

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG), gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve iş dünyasında güçlü bir yer edinmelerine olanak tanıyor. Bu program sayesinde, başarılı girişim projeleri finansal destekle buluşarak, teknoloji odaklı iş fikirleri ticari ürünlere dönüşüyor. Programın başarısı her geçen yıl artarken, bugüne kadar 2.370 ticari fikir, 2.5 milyar TL'lik destekle hayata geçti. BiGG programı ile hayata geçirilen projelerden biri olan Picus Security, aldığı destekle bu yıl 'Turcorn 100' listesine girerek 45 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

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İş Fikirlerini Ticari Başarıya Dönüştüren 3 Aşamalı Program

TÜBİTAK BiGG Programı, iş fikirlerini ticari ürün ve hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için üç aşamalı bir süreç sunuyor. İlk aşamada, girişimciler iş fikirlerini TÜBİTAK'a sunarak değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından 149 farklı uygulayıcı kuruluş aracılığıyla mentorluk ile hızlandırıcı eğitim desteği sağlanıyor. Başarılı olan projeler, şirket kurma sürecine geçerek, daha geniş bir ticari potansiyele kavuşuyor.

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Girişimcilere 900 Bin TL'ye Kadar Destek

BiGG programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL'ye kadar destek alabiliyor. Çevre dostu teknolojiler geliştiren girişimciler için bu miktar yüzde 5 hisse karşılığında 1,5 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Programın üçüncü aşamasında, projelerin AR-GE çalışmalarıyla güçlendirilmesi ve ticari olarak daha rekabetçi hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarına kayıtlı öğrenciler veya mezunlar BiGG programına başvurabiliyor. Ancak adayların, daha önce herhangi bir işletmede ortaklık yapmamış olmaları ve başka bir destek programından yararlanmamış olmaları şartı aranıyor. Program yılda iki kez başvuruya açılıyor ve detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

İlk adımda, girişimcilerin iş fikirleri değerlendiriliyor ve ardından mentorluk ile hızlandırıcı eğitim süreçleri başlıyor. Başarıyla tamamlanan projeler, iş planına dönüştürülerek şirketleşme aşamasına geçiyor. Son aşamada ise AR-GE çalışmaları ile projelerin ticari potansiyeli artırılması amaçlanıyor.

1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) hakkında detayı bilgi almak ve başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1512-girisimcilik-destek-programi-bigg