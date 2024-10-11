Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.… pic.twitter.com/nZ8SAlgDwR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2024

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."