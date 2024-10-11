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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 12:28 Güncelleme: 11.10.2024 12:36
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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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