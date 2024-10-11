Torba Yasası gündemde! Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlendi mi, esnafa erken emeklilik çıkacak mı?

Bağ-Kur kapsamında yer alan esnaf ve çiftçiler için prim gün sayısında yapılacak değişiklikler, uzun süredir bekleniyor. Mevcut durumda, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. Ancak Torba Yasa kapsamında yapılması beklenen düzenlemeyle, bu prim gün sayısı 7200 güne düşürülmesi tahmin ediliyor.

Bağ-Kur Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülecek mi?

Bu düzenlemenin hedef kitlesi, basit usulde vergilendirilen ve 10 kişiden az çalışanı bulunan küçük esnaf ve tarım sektöründeki Bağ-Kur'lular. Bakkal, terzi, kasap gibi işletmeler bu yasadan faydalanabilecek. Ayrıca, çiftçi Bağ-Kur'lular da bu kapsama dahil olacak. Bu yeni prim gün sayısı indirimi, 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olanları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Erkeklerde ve kadınlarda prim gün sayısı 9000 günden 7200 gün sayısına düşmesi tahmin ediliyor.

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur 7200 prim gün düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." dedi. Ayrıca, ev hanımlarına prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konuların da gündemde olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin esnafların daha erken emekli olmasını hedeflediğini açıkladı.

Bu düzenlemenin Meclis'ten geçmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.