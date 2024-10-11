9. Yargı Paketi neler getiriyor: 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar

Meclis'in yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte, 9. Yargı Paketi de gündeme alındı. Bakan Tunç, yaptığı son açıklamalarda bu düzenlemelerin detaylarını paylaşarak, infaz düzenlemeleri ve iyi hal indirimi konularına değindi. Meclis, 9. Yargı Paketi'nde 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz yasası, iyi hal indirimi ve genel af konularını masaya yatırıyor.

Bakan Tunç'tan Açıklama

MYK toplantısının ardından yargı reformu süreciyle ilgili çalışmaları anlattığını belirten Bakan Tunç şu şekilde bilgi verdi:

"Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalarımız var. Milletimizi huzursuz eden suç şebekeleri ile mücadele suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalarımız var.

1,5 yıl önce başladığımız öngörülebilir ve gecikmeyen adalet sisteminin ve güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak yargı reformunun strateji belgesi hedefleri bi kamuoyuyla paylaşacak. Ceza adaleti sistemini suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki etkinliği daha da artırmak ve cezaların caydırıcılığını artırma noktasındaki bir takım hedeflerimiz olacak."

9. Yargı Paketi (AA)

Denetimli Serbestlik ve Ceza İndirimi

9. Yargı Paketi'nin en dikkat çeken başlıklarından biri de, denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi konusundaki değişiklikler. Özellikle ağır suçlarda denetimli serbestlik uygulamaları tartışılırken, bu suçlara yönelik cezaların caydırıcılığının artırılması planlanıyor. Bakan Tunç, iyi hal indiriminin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda hukukçular, akademisyenler, milletvekilleri ve uygulayıcıları ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Cinsel Suçlara Yönelik Yeni Düzenlemeler: Hadım Yasası

Cinsel suçlara yönelik cezaların artırılması ve hadım yasası gibi konular da 9. Yargı Paketi'nin önemli başlıklarından biri. Bakan Tunç, daha önce gündeme gelen hadım yasasının uygulamaya alınabileceğini ve bu konuda mevzuatın düzenlenebileceğini belirtti. Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Kadınların Soyadı Düzenlemesi

9. Yargı Paketi'nde, kadınların evlilik sonrası soyadı kullanımına dair önemli değişiklikler de yer alıyor. Evlilik birliği içinde iki soyadını birden kullanan kadınlara, sadece kendi soyadlarını kullanma hakkı getiriliyor.

A Haber Foto Arşiv

9. Yargı Paketi Maddeleri Neler?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

Trafikten Men Edilen Araçların Satışı

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor. Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

Kadına Soybağı Davası Hakkı

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soybağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

Vakıflara Vergi Muafiyeti

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

Yüksek Yargıya Ek Ödenek

AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

9. Yargı Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

9. Yargı Paketi'nin Meclis'teki görüşmeleri devam ederken, paketin yürürlük tarihi merak konusu. TBMM Genel Kurulu, 2 Ekim 2024 tarihinde yeni yasama yılına başlamıştı. Bu süreçte, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri yapılacak. Paket, Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.