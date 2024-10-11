11 Ekim 2024, Cuma
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor! İşte o tarih...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 13:00 Güncelleme: 11.10.2024 13:10
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! İşte o tarih...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

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