Mehmetçikten nefes kesen tatbikat: Ateş Serbest 2024!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Ateş Gücü 2024 adlı tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yapılan paylaşımda "Ateş Serbest 2024 Faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla devam ediyor. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçikleri, belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadeleri yer aldı.

ATEŞ SERBEST TATBİKATI! SAVAŞ UÇAKLARIMIZ HEDEFLERİ VURDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü ortaya koyan yerli ve milli silahların da boy gösterdiği Ateş Serbest 2024 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vurdu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

"GÖK YÜZÜNÜN KARTALLARI"

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları şöyle:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda nefes kesen görüntüler kayda geçiyor. F-16 savaş uçaklarımızı belirtilen hedefleri tam isabetle vurdu ve o noktandan şu anda dumanlar yükseliyor. Tank atışları, füze sistemleri ve ÇNRA'lar atışlarını tam isabetle yaptı.

Terörle mücadelenin çelik kanatları olan Atak helikopterleri de burada tam isabetli vurdu. Piyadeler ve keskin nişancılar da muazzam atışlar yaptı. F-16'lar atışlarını yaptıktan sonra alçak uçuşlar gerçekleştirdi. Gök yüzünün Kartalları Türkiye için bölgede önemli bir güç olarak kendini ispat ediyor.

Türkiye bölgenin en önemli hava gücüne sahip. Türkiye aynı zamanda NATO'nun en etkili 2. kara gücüne sahip. Burada bugün hava savunma sistemleri de burada gördük. Radarlar aktif olarak çalışıyordu. Yeni nesil Fırtına Obüsleri de atışlar yaptı ve biz bunlara şahitlik ettik. Hedefler tam isabetle vuruluyor ve bu da TSK'nın çalışmalarının ne kadar başarılı olduğunu ispatı."

TSK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

"Yıllardır ordumuz TSK'mız her zaman gücünü ortaya koyuyor. Son dönemde yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini başarılı şekilde kullanıyor ve bizler de vatandaşlar olarak buna şahitlik ediyoruz. Operasyonlar ve tatbikatlar kullanılan yerli ve milli ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu bizler de sahada görmüş oluyoruz."

"Türkiye SİHA'lar konusunda dünyanın en önemli ihracatçısı haline geldi. Akıncı SİHA'da bu tatbikatta atışları tam isabetle yaptı. 'Semalarda hür ve özgür uçmak gerek' mottosuyla çıkılan yolda kararlılık ve çalışmayla gelen bir başarıdan söz ediyoruz. Projelerin her biri tek tek hayata geçirildi."