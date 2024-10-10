4A emekli maaşı ne kadar: Yeni emekli maaşlarında fark olacak mı? 2025 emekli maaş zam oranları

2024 yılında emekli olacak vatandaşların maaşları, 2023 yılındaki ekonomik büyüme hızı ve enflasyon oranına göre hesaplanacak. 2023'teki %4.5'lik büyüme ve %64'lük enflasyon oranı, 2024 emeklilik maaşlarına yansıtılacak. 2025 yılında emekli olacakların maaşları ise 2024 yılının ekonomik göstergelerine göre belirlenecek. Tahminlere göre, 2024'te emekli olanlar ile 2025'te emekli olanlar arasında %30'luk maaş farkı oluşması bekleniyor.

Yeni Emeklilerde Maaş Farkı Olacak mı?

2024 ve 2025 yılları arasında emekli olacaklar için maaş farklarının kapanıp kapanmayacağı konusu gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. 2024 ile 2025 yıllarında dilekçe verecekler arasında maaş farkının oluşmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Emekli Maaşları

Emeklilik sisteminde daha adil bir yapı oluşturma hedefi, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar arasında yer alıyor. Prim gün sayısı ve yaş konusunun yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Güler, Avrupa ülkelerinde 45-50 yaşlarında emekli olmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Güler, Türkiye'de de prim miktarlarının artırılması ve emeklilik yaşının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli maaşı hesaplama süreci, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı dönem için hesaplama yöntemleri farklılık arz ediyor. Sigorta giriş tarihine, prim gün sayısına ve aylık ortalama kazanca göre yapılan hesaplamalar, emekli maaşını belirliyor.

2025 Emekli Zam Oranları

Emekli Maaşları

Ocak 2025'te SSK ve BAĞKUR emeklileri, altı aylık enflasyon verilerine dayalı olarak maaşlarına zam alacaklar. Bu çerçevede, tahminler SSK ve BAĞKUR emeklileri için %13.44, memur emeklileri için ise %9.31 oranında bir artış öngörüyor. Bu zam oranları, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek.