Türkiye-İspanya hattında kokain sevkiyatı! Polis tonlarcasına el koydu

7'si Türk, 2'si Azerbaycan ve biri Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili edinilen bilgilere göre; İstanbul'da armatörler armatör İlker K. ve Engin Ö'nün, 2 yıl önce satın aldığı 71 metrelik kargo gemisi, Palau bayrağıyla Kartal Limanı'ndan taşımacılık hizmeti vermeye başladı. Armatörler, geçtiğimiz temmuz ayında ise gemiyi satın alma opsiyonuyla kiralamaya karar verdi.

KİREÇ TAŞI TAŞIYACAKLARINI SÖYLEDİ

İddiaya göre; geminin kiralanacağını öğrenen Rovshan Mammadov adlı Azerbaycan uyruklu kaptan, 5 Temmuz'da armatörlerin şirketiyle temasa geçti. Mammadov, Nijerya'dan yükleyecekleri kireç taşını Sierra Leone'ye taşıyacaklarını söyleyerek gemiyi 1.2 milyon dolara satın alma koşuluyla ilk 3 aylık kiralama bedeli olan 400 bin doları ödeyerek kiraladı.

Armatörlerin şirketi ve Mammadov'un Ras Marine adıyla kurduğu şirket arasında 10 Temmuz'da anlaşma imzalandı. 15 Temmuz'da Palau bayraklı gemi, Tanzanya bayrağı aldı, Zeybe olan ismini de Ras olarak değiştirdi. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından 38 ton yakıtla 19 Temmuz'da yola çıkan gemi, çeşitli duraklar yaptı. 28 Temmuz'da İstanbul Zeytinburnu açıklarından ayrılan gemi, 9-10 Ağustos tarihlerinde Fas'ın Kazablanka şehrinde kısa bir mola verip Sierra Leone'ye geçti. 21 Ağustos'ta Freetown açıklarında demirleyen gemi, 11 Eylül'e kadar orada kaldı.



Ardından kuzeye yönelerek, Gine ile Gine-Bissau karasularında bekledikten sonra 21 Eylül'de Bissau limanına demirledi. 22 Eylül'de buradan demir alıp İskenderiye Limanı'na doğru seyretti.

Geminin Akdeniz üzerinden Atlantik cephesine, ardından Sierra Leone ve Gine Bissau'ya yükleme veya boşaltma yapmadan, ekonomik olmayan bir seyir izlemesi ve yaptığı düzensiz manevraları gemi trafik müfettişlerinin dikkatini çekti.

TAKİBE ALINDI

Kargo gemisi, Lizbon merkezli Uyuşturucu Kaçakçılığı Analiz ve Deniz Operasyonları Merkezi (MAOC-N) tarafından takibe alındı. Geminin, İspanya kıyılarında daha küçük gemilere uyuşturucu sevkiyatı yapacağını düşünen İspanya Polisi, 4 Ekim'de Gümrük Gözetleme Özel Harekât Gemisi 'Petrel' ve Fransız gümrük devriye gemisi 'DPF-3' ile birlikte gemiye baskın düzenledi.

KOKAİNİN GÜNEY AMERİKA'DAN GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İspanyol Narkotik Polisiyle yaptığı görüşmelerde; geminin hareketleri detaylı olarak incelendi. Yapılan analizler, ele geçirilen uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden "hayalet" gemilerle (AIS sinyali olmayan gemiler) getirildiğini ve Atlas Okyanusu'nda Gine ya da Moritanya açıklarında RAS gemisine aktarıldığını gösteriyor. Uyuşturucunun Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığı değerlendiriliyor.

4 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Baskında geminin ambarındaki özel bölümlere yerleştirilmiş 4 ton kokain ele geçirildi. Geminin birinci kaptanı olan Mammadov, ikinci kaptanı Serkan G, üçüncü kaptan Kadir Burhan Ş, makinist Aslan K, Osman B, Güverte reisi Selçuk R, Ramazan Ş, İsmail S, Zekai E. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir Hollanda vatandaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.