Halk dilek ve şikayetlerini Başkan Erdoğan’a direkt iletecek! AK Parti’den beyaz sandık uygulaması

Her ilçede 400'ü aşkın delegesi bulunan AK Parti, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yaklaşık 400 bin delegelerine 2028'e giden süreçte hataya yer vermemek için kapsayıcı ve kuşatıcı 5 soru yöneltecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın dilinden yazılan mektup "değerli dava arkadaşlarım" diye başlıyor ve "Milletçe ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda insanımıza, insanlığa ve ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için beş başlıkta değerli fikir ve düşüncelerinizin hedeflerimize yürürken yolumuzu aydınlatacağına yürekten inanıyorum" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞA ŞU 5 SORU SORULACAK?

'Beyin fırtınası başlığında' yazılan beş soru ise şöyle: AK Partimizin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz neler? AK Parti hükümetinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz neler? AK Parti Belediyeciliğinin daha başarılı olması için görüş ve önerileriniz neler?

Sizce AK Partimizin takip eden süreçteki en önemli önceliği ne olmalı? Sizce, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük kongremizde Türkiye'ye ne söylemeli?

VATANDAŞIN MEKTUBU BAŞKAN ERDOĞAN'A DİREKT İLETİLECEK



12 Ekim'de başlayacak ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan parti, süreci milletle birlikte yönetmek için ilçe ve beldelere binlerce stant kuracak, stantlarda ise üzerinde "Cumhurbaşkanıma" yazılı sandıklar olacak.

"Ben Cumhurbaşkanıma ya da Genel Başkanıma bir şey söylemek istiyorum" diyen vatandaş bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikayetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Başkan Erdoğan'a sunulacak.

Parti yönetimi vatandaşın sorunlarını ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle Erdoğan'a iletecek. Vatandaşın yazılı taleplerine müdahale edilmeyecek.