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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 08:08 Güncelleme: 10.10.2024 08:41
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde "Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara" düzenlenen "ÇEMBER-23" operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını açıkladı.

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