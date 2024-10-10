Bakan Yerlikaya duyurdu: Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde "Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara" düzenlenen "ÇEMBER-23" operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Çember Operasyonları Devam Ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2024
8️⃣1️⃣ ilde son 1️⃣ haftadır "Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara" düzenlenen "ÇEMBER-23" operasyonlarında 4️⃣.1️⃣3️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗
Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için… pic.twitter.com/4TKu8D6GUz