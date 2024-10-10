Çocuk istismarına karşı Meclis araştırma komisyonu kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Kararda, komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul'un 08 Ekim 2024 tarihli 4'üncü birleşiminde karar verildi.