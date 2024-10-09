Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği merak konusu olurken konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

"BİR DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Bayraktar AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına değindi. Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Kuzey Yarım Küre'de geceler, 23 Eylül ekinoksundan itibaren uzamaya başlar. Gündüz süreleri ise kısalmaya devam edecek. En uzun gece ise 21 Aralık'ta, kış gündönümü tarihinde yaşanacak. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?

Avrupa'da 29 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçilecek. Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile ise 3'e çıkacak.