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Başkan Erdoğan eski TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 17:15
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Başkan Erdoğan eski TBMM Başkanı Kahraman’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Külliye'de kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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