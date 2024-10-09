Başkan Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıt verdi

Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında ilginç bir yanıt verdi.

ERDOĞAN A HABER MUHABİRİNE SORDU: NE DİYORSUN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen "Biz her türlü işbirliğine açığız dediniz ama DEM Parti'liler 'somut adım yok' diyorlar. Somut adım olabilir mi, bekleyelim mi?" sorusu üzerine orada bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a dönerek "Rüya ne diyorsun?" diye sordu. Soru üzerine Rüya Akkuş "Bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" şeklinde yanıt verdi.



"RÜYA VERDİ CEVABINI"

Akkuş'un cevabı üzerine bir başka muhabir Erdoğan'a "Siyasette ılımlı iklim sürecek mi diyorsunuz?" sorusunu yöneltti, Başkan Erdoğan ise "Rüya verdi cevabını" dedi.