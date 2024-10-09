Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e İsrail ve alkol tepkisi: Ucuz polemik peşinde koşuyor

Başkan Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'in dün yapılan kapalı İsrail oturumu sonrası yaptığı açıklamalara değinen Erdoğan, "ucuz polemik peşinde koşuyor" değerlendirmesinde bulunurken; kadına şiddetin en temel nedenlerinden birinin alkol olduğuna dikkat çekerek Özgür Özel'e seslenip "Rakı reklamı yapmaktan vazgeç." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler

Ülkemizi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuk. Yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduk. Aynı tutumumuzu bugün de muhafaza ediyoruz. Netanyahu ve cinayet şebekesi, ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Türkiye ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz. Dün Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız Meclisimizin kapalı oturumunda bu konuyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi.



"CHP GENEL BAŞKANI UCUZ POLEMİK PEŞİNDE KOŞUYOR"

Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için coğrafyayı tüm netliğiyle ortaya koydu. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Açıkçası Sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik.

"ÖZEL ÖNCE KENDİ TARİHİNİ OKUSUN"

Biz kadınlara haklarının teslim edilmesi konusuna siyaset üstü baktık. Kadın politikalarında her zaman en ideali, en iyiyi, en hayırlı olanı hayata geçirmeye çalıştık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünü güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur. Kadına şiddetle mücadele noktasında ülkemize çağ atlatan kadro yine biziz. Başörtüsünden dolayı üniversite kapılarından çevrilen kızlarımız mücadelemizi gayet iyi biliyor. Bu meclis çatısı altında sırf başındaki örtüden dolayı siyasi parti genel başkanları tarafından had bildirilen kadın siyasetçiler Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyor. AK Parti'ye kadınları eşit görmüyor iftirası atmak, CHP Genel Başkanı'nın hakkı da, haddi de değildir. Sayın Özel kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun, yüzleşsin. Sonra da yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın.

"RAKI REKLAMI YAPMAKTAN VAZGEÇ"

Kadına şiddetin en temel nedeni alkol bağımlılığıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsan rakı reklamı yapmaktan vazgeç. Şiddetsiz bir Türkiye için devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecektir. Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmamıza devam edeceğiz. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum.