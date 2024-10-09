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Mersin'de FETÖ operasyonu! Örgüt üyesi yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 08:49
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Mersin’de FETÖ operasyonu! Örgüt üyesi yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, Fetullahçı Törer Örgütü üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı yakaladı. Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsın adresi belirlendi. Ekipler şahsın bulunduğu Tarsus İlçesine balı Sağlıklı Mahallesi'nde ki adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı. Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

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