DEM’li Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin gözaltına alındı

DEM Parti Siirt'in Kurtalan İlçe Belediye Başkanı Sadiye Aktin'ın da aralarında olduğu 5 kadın gözaltına alındı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kurtalan Belediye Başkanı Sadiye Aktin, DEM Parti Kurtalan İlçe Eş Başkanı Saliha Sak, DBP İlçe Eş Başkanı Sultan Yorulmaz, Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Mehpare Yeşilbaş ve belediye çalışanı Gülbahar İvdil gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Mehpare Yeşilbaş'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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