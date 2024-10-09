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Başkan Erdoğan TİKAD Başkanı Bulut'u kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 17:32 Güncelleme: 09.10.2024 18:11
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Başkan Erdoğan TİKAD Başkanı Bulut’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve başkan yardımcısı Neşe Kavak'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TİKAD Başkan Yardımcısı Neşe Kavak da yer aldı.

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