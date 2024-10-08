TBMM'de kapalı İsrail oturumu
Meclis Genel Kurulu, İsrail gündemi ile bir araya geldi. Kapalı oturum öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Kurtulmuş,"İsrail bu son yaşanan süreçte emellerine ulaşmak için son adımı ve son vuruşu atmak istiyor" dedi. Ardından kapalı oturuma geçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail gündemiyle toplandı. Kapalı oturumla yapılacak toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, Ortadoğu'da 1945'te İsrail'in kurulmasıyla başlayan projenin Gazze'ye saldırılarla ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, "İsrail son adımı atmak, son vuruşu yapmak isitoyr. Neyanyahu bölge halkını ateş çukuruna atıyor. İsrail'in yayılması milli güvenlik sorunudur. Kaç kişi ölmeli İsrail'e ölçülü yanıt verilsin?" dedi.