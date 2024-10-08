Domuz eti skandalı büyüyor! Vatandaşa yedirdi savunması pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayımlamış, Düzce'de birçok firmanın ürünlerine domuz eti bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Düzce'de toplu yemek hizmeti veren "Saydamlar Organizasyon Turizm" adındaki firmanın hazırladığı rosto köftelerin içerisinde domuz eti bulunduğu tespit edildi.

KYK yurtlarına da yemek hizmeti sunan firmanın yaptığı açıklamayla yeni bir skandalı daha gözler önüne serdi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: DİN, DEVLET, BAYRAK...

Firma tarafından yapılan açıklamada, "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Domuz eti skandalı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.