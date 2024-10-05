Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan, "İnlerine girmeye devam" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

İnlerine girmeye devam!



Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi.



Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde:



▪️1 adet M-16 piyade… pic.twitter.com/4c6JmPTtUY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2024

Açıklamaya göre, bölgede ele geçirilen malzeme şunlar:

"1 M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 1 dürbün, 2 radyo, 4 ses kayıt cihazı, 2 kindle, 1 tablet, 1 powerbank, 1 güneş paneli, 1 kafa feneri, 4 termal şemsiye, 4 uyku tulumu, 1 pançoliner, 2 hücum yeleği, 1 kütüklük, 2 kum torbası, 1 termal başlık, flash bellek ve hafıza kartları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve pil blokları, çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman."