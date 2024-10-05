Başkan Erdoğan’dan Batı’ya tarihi ’soykırım’ ayarı: Holokost utancından dolayı ses çıkartamadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek fikir havuzunu toplamış bulunuyoruz. Şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Onlardan kendisine hayır geleceğine asla inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bunu boşa çıkarmamakta kararlıyız.

"23 YILDA EN UFAK ZAFİYET GÖSTERMEDİK"

Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak zafiyet göstermedik göstermeyeceğiz. Kongre sürecimizi tazelenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmaya dönüştürme arzusundayız. AK Parti ruhunu içselleştirmiş AK Parti'nin ufkuna vizyonuna sahip millet ve memleket sevdaları kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil milletimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz bir şölene çevireceğiz.

"ÜYE SAYISIYLA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİYİZ"

Biz AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket yapmış değil Türkiye'ye hizmet aşkıyla dava ve yol arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Makamlar rütbeler oturulan koltuklar değişebilir molalar olabilir kesintiler olabilir dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrümüze adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır.

"HOŞGÖRÜYLE YOLUMUZDA İLERLEYECEĞİZ"

Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Öfke diline yer vermeyecek nezaketle hoşgörüyle yolumuzda ilerleyeceğiz. Arkadaşlarımızın bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum.

"DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE 50 BİN İNSAN KATLEDİLDİ"

Türkiye Buluşmaları'nda görev alan tüm kardeşlerime, tüm Kabine üyelerimize, teşkilatımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı 1 yılı tamamlamak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk savaş hukuku ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç işlenmdik barbarlık kalmadı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. 364 gündür siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kendilerini buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Filistin'in kahraman evlatlarına buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. bunu da hamaset olsun diye söylemiyorum. Bakın İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan biziz. İlk gün neredeyse duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

"İLK GÜN NEYİ SAVUNUYORSAK BUGÜN DE AYNI DEĞERLERİ SAVUNUYORUZ"

İlk gün neyi savunuyorsa bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskına boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Neyanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedelerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz.

"HAMAS, HİZBULLAH SADECE BİR BAHANEDİR"

Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto kutsaldır diyenler söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini savunuyorlar. Bugün burada şunu açık açık söylemek zorundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşışının yürüdüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğinde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz. İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum.