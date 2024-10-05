Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada’yı kabul etti! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KAZAN-KAZAN İLKESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İMZALAR ATILDI

Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.