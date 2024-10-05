Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yı kabul etti! İmzalar atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
KAZAN-KAZAN İLKESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrika Kıtası ülkeleriyle işbirliğinin kazan-kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
İMZALAR ATILDI
Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.