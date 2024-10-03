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Kıbrıs Adası için tarih belli oldu! Taraflar 15 Ekim'de bir araya gelecek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 22:52
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Kıbrıs Adası için tarih belli oldu! Taraflar 15 Ekim’de bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Adası'ndaki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'i gayri resmi istişarelere davet etmişti.

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