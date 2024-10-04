Coca-Cola Almanya’daki tesislerini kapatıyor: 500 personeli işten çıkaracağı iddia ediliyor

Coca-Cola'nın Almanya'daki faaliyetlerini yürüten Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), kapatılacak tesislerin Neumünster, Bielefeld, Berlin-Hohenschönhausen, Memmingen ve Köln'de bulunduğunu açıkladı. CCEP şu anda Almanya'da 14 üretim tesisi, 27 farklı lokasyon ve 6.500 çalışanıyla operasyonlarını sürdürüyor.

Coca-Cola Neden Tesislerini Kapatıyor?

Bu kararın arkasında, artan pazar rekabeti karşısında ürünleri daha uygun maliyetli hale getirmeye ve içecek sektöründe değişen lojistiğe uyum sağlama amacıyla alındığı belirtiliyor.

Çalışanlar İçin İstihdam Yaratılması Planlanıyor

Kapatılan tesislerin ardından, şirket bu süreçte 78 yeni istihdam yaratmayı ve 207 çalışanını farklı tesislerine transfer etmeyi planlıyor.

CCEP Sözcüsü Tilmann Rothhammer, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Değişikliklerden etkilenen çalışanların yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu nedenle, tüm süreci sosyal açıdan sorumlu ve şeffaf bir şekilde yürütmek bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı.