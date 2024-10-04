MSB sözleşmeli erbaş ve er alımı sınav sonuçlarını açıkladı!

MSB, sözleşmeli erbaş ve erlerden devlet memuru temini sınav sonuçlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına ve diğer detaylara MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

MSB Duyuru

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

MSB Duyuru

"Sözleşmeli erbaş ve erlerden devlet memuru temini sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. "