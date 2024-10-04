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MSB sözleşmeli erbaş ve er alımı sınav sonuçlarını açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 18:16
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MSB sözleşmeli erbaş ve er alımı sınav sonuçlarını açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözleşmeli erbaş ve er adayları için gerçekleştirilen sınav sonuçlarını resmi olarak duyurdu. İşte, detaylar…

MSB, sözleşmeli erbaş ve erlerden devlet memuru temini sınav sonuçlarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına ve diğer detaylara MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

MSB DuyuruMSB Duyuru

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

MSB DuyuruMSB Duyuru

"Sözleşmeli erbaş ve erlerden devlet memuru temini sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. "

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