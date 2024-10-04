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Bakan Şimşek'ten 'vergide adalet' mesajı: Kararlıyız

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 16:04
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Bakan Şimşek’ten ’vergide adalet’ mesajı: Kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

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