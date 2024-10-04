04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti'den erken seçim açıklaması: Bizim gündemimizde yok

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:52
ABONE OL
AK Parti’den erken seçim açıklaması: Bizim gündemimizde yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kandemir, "Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Biz CHP Genel Başkanı'nın bu gereksiz tartışmaları bırakıp varsa Türkiye'ye, Türkiye'nin meselelerine dair söyleyecek sözü, onları kürsülerde söylemesini arzu ederiz ve bekleriz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör