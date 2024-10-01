01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK'ya katılmak üzere gelen kadına yardım eden şahıslar gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:51
ABONE OL
PKK’ya katılmak üzere gelen kadına yardım eden şahıslar gözaltında

Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan kadına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ç.D'nin, bulundukları araçtaki diğer kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Başkanı R.K. olduğunu söylemesi üzerine bu şahıs için de gözaltı kararı çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör