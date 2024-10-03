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Bakan Tunç Azerbaycan'a gidiyor! İmzalar atılacak...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:19
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Bakan Tunç Azerbaycan’a gidiyor! İmzalar atılacak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye ve Azerbaycan arasında 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyarette bulunacak.

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