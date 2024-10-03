03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail' saldırılarına yönelik mesaj: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:31
ABONE OL
Numan Kurtulmuş’tan ’İsrail’ saldırılarına yönelik mesaj: Meclis’te kapalı oturum yapılabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile TBMM Tören Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, “Siyonist ideolojinin temel hedeflerinden bir tanesi Türkiye'dir. Bu çerçevede demokrasinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda toplantı yapabilir” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör