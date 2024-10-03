03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bölgesel savaş' uyarısı

Giriş: 03.10.2024 16:38 Güncelleme: 03.10.2024 17:54
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’bölgesel savaş’ uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Orta Doğu'daki İsrail soykırımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, "İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör