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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:54
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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